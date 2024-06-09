ノリタケチャイナ 白磁陽刻浮彫 金彩 カップ\u0026ソーサー6客

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商品詳細
ノリタケチャイナ白磁陽刻浮彫金彩カップ\u0026ソーサー6客未使用品です。実家整理中見つけたものです。未使用品ですが長期保管品の旨ご理解の程宜しくお願い致します。カップ直径9cm高さ6cmソーサー径15cm高さ2cmノリタケお得意の白磁陽刻浮彫がほどこされ、金の縁取りも綺麗なアクセントになってます。昭和の時代にいただいたお品で送り主の名前が箱に書かれてました。名前は消しておくります。宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/freshman65056.html
http://narcologia.ru/goods/mythic405635.html
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