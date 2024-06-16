香蘭社　胡蝶蘭　フルーツ皿　5枚セット

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香蘭社 胡蝶蘭 フルーツ皿 5枚セット新品未使用フルーツ皿ですが色んなシーンに使えそうです。サイズ 直径:約15.5〜16cm 高さ:約3.5cm藍の深い色合い、胡蝶蘭の透き通る感じが素敵なお皿の5枚セットとなります箱汚れありお皿/お椀/デザート食器···セット(3つ以上)、皿/プレート未使用ではありますが自宅保管が長いためご理解の上ご購入宜しくお願い致します神経質な方はご購入ご遠慮下さいませ即購入可能お皿/陶板鍋#kumamiの陶器・食器お皿/お椀/デザート食器···皿/プレート、鍋有田焼たち吉深川製磁香蘭社