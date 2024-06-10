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- 鍋島焼 青磁釉染付春蘭文撥高台皿× 二枚（Bセット）
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商品詳細
カラー...ブルー鍋島焼青磁釉染付春蘭文撥高台皿（Bセット）寸法(約)： 幅 13.4ｃｍ 高さ 3.1ｃｍ 底径 7.9ｃｍ 高台高 1.5ｃｍ 真っ白い美しい磁胎に青磁釉を掛け、見込みに、染付でのびのびと春蘭を描いた、美しく気品漂い風格すら感じさせるような作品です。高台も並みより高い「撥高台」となっておりますので、献上品の写しかと思われます。
http://narcologia.ru/goods/cowpox290139.html
http://narcologia.ru/goods/injure571367.html
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