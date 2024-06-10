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鍋島焼 青磁釉染付春蘭文撥高台皿×　二枚（Bセット）
商品番号 X50864948779
商品名

鍋島焼 青磁釉染付春蘭文撥高台皿×　二枚（Bセット）
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 1,813 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー...ブルー鍋島焼青磁釉染付春蘭文撥高台皿（Bセット）寸法(約)：　　　幅　　13.4ｃｍ　　高さ　　3.1ｃｍ　　底径　　7.9ｃｍ　高台高　1.5ｃｍ　真っ白い美しい磁胎に青磁釉を掛け、見込みに、染付でのびのびと春蘭を描いた、美しく気品漂い風格すら感じさせるような作品です。高台も並みより高い「撥高台」となっておりますので、献上品の写しかと思われます。
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