【超特大】ソファカバー　ラグ　ブランケット　布団カバー　テーブルクロス　オルテガ

【素材】コットン ×ポリエステル 【サイズ】180cm×260cm※実物写真以外の画像は使用例で、別柄や別サイズの場合があります。上記記載のサイズご確認の上、ご購入ください。#シャルムマルチカバーお洒落キャンパーに人気の民族柄のラグマット！！テントの中やコットの上に敷いたり、テーブルクロスも出来ます。こちらは全面に施されたと柄の織り目が鮮やかな、美しい民族柄の1枚です\\☆/リバーシブルデザインです！表と裏でイメチェンができるので、模様替えも簡単にできます★☆【幅広い用途】◆いろいろな使い方ができるマルチカバー。お部屋の雰囲気に合わせてチョイス！ソファやベッド、床に置くだけで映画のような印象に！厚手ですがコットン素材なので、オールシーズンお使いいただけます。お部屋の雰囲気を一気に変えます。◆ひざ掛けやソファーカバー、お部屋のラグマットだけでなく壁に飾るのもテーブルマットにも◎、テントの中に敷いてグランピングでも！ピクニックで敷いても利用可能♪オシャレキャンプが楽しめます♡こたつのアクセントカバーもおしゃれ！使い方は本当に色々です★☆肉厚素材なので、タペストリーや膝掛けにしたり、アウトドア以外にも普段使いができ重宝します。【生地】高品質綿麻混合。通常のマルチカバーよりも柔らかく、毛玉も、糸くずもなく、色あせもなく、高品質なので、自分用はもちろん、プレゼントも最高！【製品仕様】多機能、四季通用、北欧風、フリンジ付き、両面で使用できます。【品質】高密度素材なので、毛抜けない、生地もしっかりしています。シンプルなデザイン、滑り止め、通気性抜群♪家にペットと子供がいても安心して使用できます。水洗い可能。洗濯機で可能です◎●本製品は生産過程におきまして、生地を織る際の糸の継ぎ目や多少のほつれが生じることがありますが、品質上は問題ありません。また、生地の織りに他繊維が混紡している場合もございます。●海外からの輸入製品のため、縫製や糸の処理などの甘さや細かな汚れや日本製に比べ作りの甘い部分がございます。●ご自宅で洗濯できます！ネットに入れて弱水流で洗ってください。 #シャルムセレクトショップ



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