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- 【11/10まで半額】布張りカウチソファ(ポーション2KD) ニトリ
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商品詳細
半年前に購入し、ほぼ使用していない事務所に置いてきた美品です。捨てるのが勿体無くて出品しました。ヤマトの家財引越し（３〜４万円程度）で部屋の設置まで行ってくれます。安心してください。ニトリのブランドで、元値10万円でした。商品コード1160040カラーグレーサイズ幅220×奥行160×高さ84cm素材ポリエステル 合成皮革重量約76.5kg保証年数5年座面高約40cm梱包サイズ梱包1：幅148×奥行92×高さ78cm 梱包2：幅86×奥行161×高さ78cmテイスト...シャビーシック、シンプル・ベーシックカラー...グレーサイズ...3～3.5人掛け（171～200cm）
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