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MARUNI HIROSHIMA ラタン　ラブソファ　2人掛けソファ　マルニ木工
商品番号 S62290249041
商品名

MARUNI HIROSHIMA ラタン　ラブソファ　2人掛けソファ　マルニ木工
ブランド名 マルニ
特別価格 税込 13,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ラタンを使用したナチュラルなデザインの高級ラブソファです。ゆったりとした座り心地が魅力。ナチュラルなデザインが空間を温かみのあるものにしてくれます。程よい高級感もございます。くつろぎの時間を過ごすためにぴったりのソファです。マルニラタンラブソファで、日々の疲れを癒し、くつろぎの空間を演出してください^^サイズ　W134cmD67cmH67cm座面　W115cmD53cmH36.5cm小傷等ございますがまだまだご使用いただけます。ビンテージの味だと思っていただけますと幸いです。とても雰囲気があり加工では出す事ができない印象です。発送は梱包発送たのメル便、ヤマト運輸のプロの梱包で送らせていただきます。設置場所まで届けていただけます。全国一律送料12,000円込みのお値段です。ぜひよろしくお願いいたします！#ssの家具#ssのレトログッズ2308222282下記検索用になります。岩倉榮利飾り棚キュリオケースKarimoku飛騨産業キツツキ柏木工condehouseカリモク　マルニ木工IDC大塚家具アンティーククラシックビンテージヴィンテージイタリアイギリスアメリカカントリー　ドマー二モダンカッシーナイデーコンランシボネBoconceptボーコンセプトアメリカビンテージTruckドレクセルdrexelアクタスジャーナルスタンダード無印良品unicokartellhhstyleミッドセンチュリー松本民芸北海道民芸民藝　柳宗理家具蔵マスターウォール応接骨董古道具北欧IDEEペリアン長大作渡辺力minottiミノッティデンマーク匠大塚　木製家具ビンテージヴィンテージレトロ家具　リビング小物オールド　レトロクラシック　ヨーロッパ　高級
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