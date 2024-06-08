専用　IKEA SÖDERHAMN 3人掛け

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IKEAソーデルハムン SÖDERHAMN3人掛けサイズ 3人掛けソファセクションサイズ詳細は写真掲載しております。カラー グランセルナチュラルカラー2022年4月購入８月カバークリーニング済みソファカバーをして使用、喫煙なし、ペットなしですが、気になる方はご遠慮下さい。９月末に引っ越しの為出品いたします。IKEAソファソーデルハムン