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専用　IKEA SÖDERHAMN 3人掛け
商品番号 D37697084426
商品名

専用　IKEA SÖDERHAMN 3人掛け
ブランド名 イケア
特別価格 税込 24,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

IKEAソーデルハムン　SÖDERHAMN3人掛けサイズ　　3人掛けソファセクションサイズ詳細は写真掲載しております。カラー　　グランセルナチュラルカラー2022年4月購入８月カバークリーニング済みソファカバーをして使用、喫煙なし、ペットなしですが、気になる方はご遠慮下さい。９月末に引っ越しの為出品いたします。IKEAソファソーデルハムン
http://narcologia.ru/goods/moped661268.html
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