GMGK111○イタリア製 アンティーク調 1人掛けソファ シングルソファ ロコ

GMGK111○イタリア製アンティーク調1人掛けソファシングルソファロココ調猫脚クラシック鋲打ちエレガント輸入家具検）シリック□□商品説明□□イタリア製アンティーク調1人掛けソファ約:実寸サイズ（mm）w950×d920×h980×sh450※若干の誤差はご了承下さい。●コンディションランク【C】S×新品、未使用品A×未使用に近いB×目立った傷や汚れなしC×やや傷や汚れありD×傷や汚れありE×全体的に状態が悪い※特記事項/備考欄●送料/発送方法らくらく家財宅急便Dランク兵庫県より発送させて頂きます。※購入、コメント前にプロフィール必読下さい



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