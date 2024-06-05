有田焼 源右衛門窯 染付葡萄絵 方皿

ご覧いただきありがとうございます。出品物は中古品です。詳細はよく画像をご覧下さい。ご自身の判断の上ご購入下さい。個人差御座いますので神経質な方細かい事お気になされる方はご遠慮下さい。質問や購入をお考えの方はコメントまでお願い致します。ゆうパックにて発送予定ですが、お届け先によってメルカリ便に変更させていただく場合がございます。即買いつもOK#1028-11-18【購入先】こちらの商品は仕入れ先ブランドオークション市場から購入しています。確実正規品なのでご安心してお買い物して頂ければと思います。#源右衛門 #茶器セット#湯呑み #急須 #急須セット#梅紋 #古染風 #藍染 #カップ#其泉#たち吉 #香蘭社 #深川#九谷製磁#ミキモトmikimoto#タサキTASAKI田崎真珠#真珠パール#ゴールドK18K14#ネックレス#鼈甲#琥珀#CHANELシャネルルイヴィトンLOUISVUITTONコーチも出品しておりますので、宜しかったらご覧ください。



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