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瀬戸焼　古瀬戸　四耳葉茶壷　飾壷　時代箱付　F　R3871B
商品番号 V87397811499
商品名

瀬戸焼　古瀬戸　四耳葉茶壷　飾壷　時代箱付　F　R3871B
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 23,320 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　高さ約１８cm　幅約１７cm　口外径約９．３cm箱の紐が切れており、蓋も修復痕があります。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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