ルイジ・コラーニ ゾッカーチェア / BY LUIGI COLANI

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商品詳細
ご覧頂きまして有難う御座います。ルイジ・コラーニゾッカーチェア/BYLUIGICOLANI状態ビンテージ品の為、細かなスレやキズが御座います。ヒビやワレは御座いません。商品の説明このヴィンテージデザイナー家具について1970年にLuigiColaniによって設計された子供用椅子「Zocker」。椅子はドイツのTopSystemBurkhardLübkeによって製造され、オレンジ色の成形ポリエチレンで作られています。商品名ルイジ・コラーニゾッカーチェア/CHILDERNCHAIR\"ZOCKER\"BYLUIGICOLANI-1970Sビンテージデザイナールイジ・コラニ LuigiColani年代1970年カラー オレンジサイズ長さ：約57cm高さ：50cm奥行き：32cm送料無料にて発送致します。テイスト...その他主な素材...その他
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit661986.html
http://narcologia.ru/goods/preference270138.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate894148.html
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