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ルイジ・コラーニ ゾッカーチェア / BY LUIGI COLANI
商品番号 Y14356740301
商品名

ルイジ・コラーニ ゾッカーチェア / BY LUIGI COLANI
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 36,260 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きまして有難う御座います。ルイジ・コラーニゾッカーチェア/BYLUIGICOLANI状態ビンテージ品の為、細かなスレやキズが御座います。ヒビやワレは御座いません。商品の説明このヴィンテージデザイナー家具について1970年にLuigiColaniによって設計された子供用椅子「Zocker」。椅子はドイツのTopSystemBurkhardLübkeによって製造され、オレンジ色の成形ポリエチレンで作られています。商品名ルイジ・コラーニゾッカーチェア/CHILDERNCHAIR\"ZOCKER\"BYLUIGICOLANI-1970Sビンテージデザイナールイジ・コラニ　LuigiColani年代1970年カラー　オレンジサイズ長さ：約57cm高さ：50cm奥行き：32cm送料無料にて発送致します。テイスト...その他主な素材...その他
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit661986.html
http://narcologia.ru/goods/preference270138.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate894148.html

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