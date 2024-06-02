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太管　トロンボーン　ハモンドデザイン　12L
商品番号 F75479204700
商品名

太管　トロンボーン　ハモンドデザイン　12L
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 2,590 円
在庫状況 あり

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商品詳細

状態は上々です。凹みや歪みもなく、カップ内もきれいです。種類···トロンボーンアクセサリー・パーツ···マウスピース
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