◆非売品◆ PIKOマグカップ6個 ハイビスカスハワイアンサーフブランド

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◆ピコ非売品ノベルティマグカップセット◆お値下げ致しました.☆.。.:*・°6個セットトップ画面が5個になっているのですがもう1個あった為2枚目画像に写真追加しました！合計6個赤のみ数回使用しましたが5個は新品未使用すべて箱入り#ハワイアンマグカップ#ピコマグカップ#PIKOマグカップ#ハイビスカスマグカップ#サーフィン#ホヌマグカップ#マグカップセット#コーヒーカップ#ノベルティマグカップ#非売品マグカップ#サーフブランド#マグカップ#ハワイアンキルト柄お値下げ無しのお値段となっていますのでコメント無しでこのままご購入して頂いて大丈夫です(*¨̮*)1個発送でも送料が¥800程かかり割高になってしまいますのでセット販売として出品しております。種類···マグカップサイズ···小（直径：～17.9cm）形状···丸素材···陶磁器