GMGN110〇モリタインテリア CF-540 ベンチ ダイニングチェア 長椅

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商品詳細
GMGN110〇モリタインテリアCF-540ベンチダイニングチェア長椅子レザーブラックモダン国産定価約6万展示品□□商品説明□□モリタインテリア工業株式会社は、日本一の家具生産地、福岡県大川市で、家具を作り続けて約70年。テレビボードやダイニングボードなどの「箱物」から、椅子やテーブルなどの「脚物」まで、トータルコーディネートが可能。技術、素材、デザインが三位一体となった「モリタインテリア品質」に徹底的にこだわり、安心・安全で、理想的な住まいづくりのお手伝いを行っています。約:実寸サイズ（mm）w1200×d430×h430※若干の誤差はご了承下さい。●コンディションランク【AB】S×新品、未使用品A×未使用に近いB×目立った傷や汚れなしC×やや傷や汚れありD×傷や汚れありE×全体的に状態が悪い※特記事項/備考欄●送料/発送方法らくらく家財宅急便Cランク兵庫県より発送させて頂きます。※購入、コメント前にプロフィール必読下さい
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