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【横浜】グランツ 2段ベッド Granz キッズ用 二段ベッド　ロータイプ
商品番号 Q39871956313
商品名

【横浜】グランツ 2段ベッド Granz キッズ用 二段ベッド　ロータイプ
ブランド名 Qspare
特別価格 税込 7,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

＊＊＊ご確認下さい＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊⚫︎⚫︎横浜市磯子区の保管場所でのお引き渡しとなります。また、横浜市・川崎市内くらいでしたらプラス3,000円で配達も可能です。（予定が合えば多少離れたエリアでも配達可能です。）＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊グランツ2段ベッドGranzキッズ用二段ベッド使用に問題ありません2つ並べて使うこともできます。本体サイズは幅203、奥行105、高さ141センチです床面サイズは幅195、奥行97、高さ１階21、２階106センチです（素人採寸です。多少の誤差はあるかと思います）ハシゴは移動できます。床板は通気性に優れたスノコ仕様。現在分解してあります中古品につき、使用に伴うキズや汚れがあります。写真10枚目にへこみがありますが、その面を壁側にすれば隠せるかと思います。写真に写っているものが全てです。画像をご確認いただき、ご検討下さいませ。その他、アパレル・家具・スポーツ用品多数出品してますので、是非ご覧ください→#hiro_ko23のアパレル・家具・スポーツ用品《即購入OKです》早い者勝ちです。交渉中の場合でも、専用になっていない限りは即購入していただいて大丈夫です。最後までご覧いただきありがとうございます。是非、ご検討下さいませ！
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