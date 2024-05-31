【乗りさま専用】ソファー

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商品詳細
【乗りさま専用】ソファーシミ汚れ、傷、色あせ、ホコリなどある場合がます。写真でご判断下さい。ご理解ある方のみお願いします！発送方法などプロフィールをご確認下さい。サイズ外回り約155/75/73＝303cm内径約130/50/45cm（参考）クロネコヤマト梱包・発送たのメル便で発送予定販売価格は300円で、送料込の値段です。直接引取りに来て頂ける場合は、送料分お安くなります。(長野県安曇野市付近)
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