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【乗りさま専用】ソファー
商品番号 V31270815042
商品名

【乗りさま専用】ソファー
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【乗りさま専用】ソファーシミ汚れ、傷、色あせ、ホコリなどある場合がます。写真でご判断下さい。ご理解ある方のみお願いします！発送方法などプロフィールをご確認下さい。サイズ外回り約155/75/73＝303cm内径約130/50/45cm（参考）クロネコヤマト梱包・発送たのメル便で発送予定販売価格は300円で、送料込の値段です。直接引取りに来て頂ける場合は、送料分お安くなります。(長野県安曇野市付近)
http://narcologia.ru/goods/insignificant46682.html
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