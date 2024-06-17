北欧ビンテージ　ボウル　器　ガラス

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アンバーガラスボウル tw0316ガラス器 アンバーガラスボウル tw0316ガラス器

北欧ビンテージの器になります。とても凝った造りで、中に厚みのあるガラスがデザインされております。深みのある色味や艶、縁のデザインなど雰囲気のあるお品です。購入後ディスプレイしておりました。⭐︎☆サイズ⭐︎☆直径 20cm高さ 7cm観葉植物の鉢カバーにしたり、果物を入れたり。このままディスプレイしても素敵です。確りとした重さがあり存在感がございます。北欧ビンテージやミッドセンチュリー、ジャパニーズモダンがお好きに方にオススメです。ビンテージのお品になります。全てハンドメイドの為釉薬が付いていない箇所が何点かございます。また僅かですが、底部分に表面が剥がれた箇所がございます。（写真にてご確認願います。）古いお品の趣きを楽しんで下さる方にお譲り出来ましたら嬉しいです。ご不明な点はご購入前にコメントよりお願い致します。よろしくお願いします。イッタラアラビアercolアーコールG-PLAN北欧ビンテージjlモラーウェグナーモラー北欧家具アンティークアクタスモダンイデーボーコンセプトデンマーク古道具ブロカントフランスイギリス英国