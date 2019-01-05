東屋／平急須 後手 並細／烏泥

ご覧いただきありがとうございます。この商品は名前検索される方がほとんどだと思いますので、商品説明は割愛させていただきます。お値引き交渉、発送等についてはプロフィール欄をご確認いただければ幸いです。-------------------------東屋／平急須後手並細材質：烏泥サイズ：W170×D105×H80mm重さ：210g適量：240ml製造：高資陶苑外箱なし、取説あり。-------------------------2022年1月にscopeさんで購入。4,5回しました。もっと使う予定でしたが、子どもが小さいこともありゆっくりお茶も淹れられず...とても気に入っていますが、いったん手放すことにしました。使用時のお手入れは、素材の性質上、水洗いのみでした。今回の出品に際し、熱湯に重曹を入れたものでお手入れしました。水跡などもほぼないと思いますが、気になる方は再度重曹などでお手入れしてからご使用ください。傷、欠け、割れ等なくきれいな方かと思います。よろしくお願いいたします。



平急須 後手 烏泥 並細 陶器 東屋



東屋 平急須 後手 鳥泥 並細（なみざさ）



平急須 後手 烏泥 並細 陶器 東屋



平急須 （東屋） | 急須・ポット・ピッチャー | cotogoto コトゴト



平急須 後手 烏泥 並細 陶器 東屋



急須、茶海 | 東屋 (あづまや)



東屋 平急須(並細)｜designshop



東屋 平急須後手 | メーカー別,あ行,東屋 | がらんどう｜手仕事品の ...



平急須 （東屋） | 急須・ポット・ピッチャー | cotogoto コトゴト



平急須 後手/並細 | ref. / Web Store



東屋 平急須後手 | メーカー別,あ行,東屋 | がらんどう｜手仕事品の ...



平急須 横手 (並細) - 東屋 – FAR EAST TEA COMPANY



東屋 平急須（烏泥） | kuriyaオンラインショップ



最高の 東屋 並細 後手 平急須 / 収納/キッチン雑貨 - atcvital.com



平急須 後手 烏泥 並細 陶器 東屋