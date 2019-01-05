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東屋／平急須 後手 並細／烏泥
商品番号 D35782682739
商品名

東屋／平急須 後手 並細／烏泥
ブランド名 アズマヤ
特別価格 税込 1,715 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。この商品は名前検索される方がほとんどだと思いますので、商品説明は割愛させていただきます。お値引き交渉、発送等についてはプロフィール欄をご確認いただければ幸いです。-------------------------東屋／平急須後手並細材質：烏泥サイズ：W170×D105×H80mm重さ：210g適量：240ml製造：高資陶苑外箱なし、取説あり。-------------------------2022年1月にscopeさんで購入。4,5回しました。もっと使う予定でしたが、子どもが小さいこともありゆっくりお茶も淹れられず...とても気に入っていますが、いったん手放すことにしました。使用時のお手入れは、素材の性質上、水洗いのみでした。今回の出品に際し、熱湯に重曹を入れたものでお手入れしました。水跡などもほぼないと思いますが、気になる方は再度重曹などでお手入れしてからご使用ください。傷、欠け、割れ等なくきれいな方かと思います。よろしくお願いいたします。
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