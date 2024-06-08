一枚板 天板 DIY 希少 昭和　送料込み #220830 パドック 輪切

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座敷机やテーブルとして使われていた、樹齢約200年以上の天然木無垢の一枚板を素材として販売しています。◾️パドック材/輪切りサイズ:素人採寸で約です。幅840×奥行×770×厚60mm前後重量約30kg前後◾️送料込みです。商品代金@48.000円+送料が加算してあります。使われていた一枚板の天板を、循環型社会のための、貴重な天然資源、天然素材として、出品しています。一枚板の座敷机は、日本中で使われていました。生活様式の変化に伴い、使われなくなった、大量の一枚板の座敷机が日本中で捨てられています。ほとんどが、木材市場でも、もう2度と手に入らない貴重な樹齢200年以上の素材ばかりです。SDGsの観点からも、また世界中で取り組みがはじまっている「サーキュラーエコノミー」の取り組みとして、ぜひこの貴重な素材使って、新しい木材の利用をご検討ください。そのまま脚を付けて、ダイニングテーブルにも使えます。◾️ご注意ください！①素材は、ウレタン塗装された、現状そのままでの出荷となります。加工等は受けておりません。基本的に加工は、購入者様でお願いします。②素材は倉庫での保管をしていますので、現在の掲載以外の追加の写真はお受けできません。③素材は、使われていた中古品の現状渡しです。キズ、汚れ、割れ、反りがあります。素材としての出品をご理解ください。④トラブルを避けるため、メルカリたのめる便での発送となります。直接の受け渡し、別の運送会社での発送は受け付けておりません。⑤写真に無いキズや割れなどある場合がありますが、返品やキャンセル等は受け付けておりません。素材の特性をご理解の上、ご検討ください。⑥ほとんどの素材が、ウレタン塗装がされた状態です。表面を削ってウレタンを落としていただくことで、元々の素地が現れます。その後の仕上げで、テーブル天板や家具、建材など、色々な用途での使い道のある、世界で一枚しかない、一点モノの素材です。硬い広葉樹が多く、様々な使い道があると思います。一枚板一枚板テーブル一枚板 テーブル一枚板 センターテーブル一枚板天板ダイニングテーブル家具食卓DIYキッチン木材花台一枚板テイスト···洋風利用人数···4人向け天板の形状···円型