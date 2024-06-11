美品　Marmit マーミット 光プロ 鉄人28号 ブルー 貯金箱 陶器

Marmitマーミット光プロ鉄人28号ブルー貯金箱陶器中古品です状態、綺麗な状態です塗装も綺麗です商品も凄く貴重な陶器の貯金箱です色も凄く光沢あって高級感ありますコレクション、インテリアにも良いと思いますマーミット製ですので出来が良いですこれから価値が上がります！他にも出品していますのでお買い得商品、レア商品などの一点物は売り切れ次第二度と出品ありませんお早めにご検討下さい他にもお買い得商品ありますので他の商品もご覧下さいフォロー頂きましたら一早く商品お知らせします商品一定期間過ぎるとなくなりますお早めにご検討くださいキャラクター···コミック・アニメ・ゲームグッズ種類···その他



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鉄人28号 貯金箱の値段と価格推移は？｜10件の売買データから鉄人28号 ...



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