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アメジスト　　クラスター
商品番号 Q29233717650
商品名

アメジスト　　クラスター
ブランド名 Qsmall
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

10年ほど前に癒しの水晶館というお店で購入しました。5年ほどは部屋に飾り、ブレスレットを上に置いて浄化していました。特に落としたりぶつけたりもなく目立った傷はないですが、もともと天然のものなのでかけているところなどはあると思います。縦、横、高さ、重さ11㎝、11㎝、7㎝、1.2kg正確なものではありません。素人採寸ですので目安程度に参考にしてください。高さは1番高いところです。自宅にて長年保管していました。中古品にご理解お願いします。プチプチに包んで発送します。
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