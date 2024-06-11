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滝石　八海山　台付
商品番号 L38141319075
商品名

滝石　八海山　台付
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 7,050 円
在庫状況 あり

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商品詳細

間口10センチ奥行4.5センチ高さ12センチこちらで出店している商品は小さい物ですが他にも大きい商品もございます。石2万個程ございます。その他ショク　水盤　銅板等も沢山ありますのでお問い合わせ下さい。
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