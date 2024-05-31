ミッキー\u0026ミニー　置き物

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商品詳細
約25年前にディズニーストアで購入したミッキー\u0026ミニーの置き物です。 購入後、ガラスケースにて保管してました。縦15cm横13cmぐらいです。#ディズニー#ディズニーストア#りんご#りんご狩り#ガラスドーム#ミッキーマウス#ミニーマウス#ミッキー#ミニー#置き物
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