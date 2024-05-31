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藤城清治　光と影のファンタジー　海洋堂　クロネコ　トラ猫
商品番号 L98499984101
商品名

藤城清治　光と影のファンタジー　海洋堂　クロネコ　トラ猫
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 1,533 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未開封です。光と影のファンタジーの掌サイズのフィギュア。　　クロネコとトラ猫です。　箱は、たたみます。折りたたむ時にダメージつく場合があります。色ムラなど初期ミスなどありましたらご了承いただける方。リーフレット2枚。プチプチに巻きOPPの袋に入れます。神経質の方は、購入をご遠慮してください。値引き不可
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http://narcologia.ru/goods/shuttle978025.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral151232.html
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