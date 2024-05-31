藤城清治　光と影のファンタジー　海洋堂　クロネコ　トラ猫

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商品詳細
未開封です。光と影のファンタジーの掌サイズのフィギュア。 クロネコとトラ猫です。 箱は、たたみます。折りたたむ時にダメージつく場合があります。色ムラなど初期ミスなどありましたらご了承いただける方。リーフレット2枚。プチプチに巻きOPPの袋に入れます。神経質の方は、購入をご遠慮してください。値引き不可
http://narcologia.ru/goods/passivity488183.html
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