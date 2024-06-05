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LUSSAT コレクションシェルフ用ガラス土台　留め具
商品番号 Y67595220010
商品名

LUSSAT コレクションシェルフ用ガラス土台　留め具
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 1,749 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LUSSATのコレクションシェルフSをネットで購入しましたが、思ったより小さくフィギュアのサイズ的にガラス土台を使わない事になったので出品させて頂きます。最初の一回しか使っていないので綺麗な状態です。横約21.5cm、縦約33.5cmです。素人寸法の為、若干の誤差あるかもしれません。ご了承ください。また、留め具も8個あります。自宅保管の為神経質な方は購入お控えください。LUSSATコレクションシェルフ用ガラス土台ガラス土台留め具
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