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- 【ジャンク品】ESP Viper 日本製
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商品詳細
ESPのギターViperになります。97年に購入した初期のモデルで、日本製です。小キズがあり、フレットにシール跡、背面のステッカーなど使用感あります。また、長期間使用しておらず、通電確認もできないためジャンク品になります。オマケで、写真にあります未使用の弦とケーブルをお付けします。購入前に必ずコメントをお願いします。
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