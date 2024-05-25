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【ジャンク品】ESP Viper 日本製
商品番号 A49423991393
商品名

【ジャンク品】ESP Viper 日本製
ブランド名 イーエスピー
特別価格 税込 24,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ESPのギターViperになります。97年に購入した初期のモデルで、日本製です。小キズがあり、フレットにシール跡、背面のステッカーなど使用感あります。また、長期間使用しておらず、通電確認もできないためジャンク品になります。オマケで、写真にあります未使用の弦とケーブルをお付けします。購入前に必ずコメントをお願いします。
http://narcologia.ru/goods/ordering657779.html
http://narcologia.ru/goods/septet352219.html
http://narcologia.ru/goods/tenet188363.html

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