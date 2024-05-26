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【大処分】NAO リヤドロ　フラメンコ　置物
商品番号 U93343990427
商品名

【大処分】NAO リヤドロ　フラメンコ　置物
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 7,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

現地スペインで購入したものです。お気に入りだったので、何度か見る事はしましたが、棚にも飾らず、箱に入れてしまっていました。リアドロ好きな方に…箱は開閉のため、少し傷みがありますが、中の梱包材も購入時のままです。神経質な方は購入をご遠慮ください。#リヤドロ#リアドロ#LLADRO#NAO
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