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ノリタケ　ボーンチャイナ　干支　にわとり　つがい　台付き
商品番号 C70986848422
商品名

ノリタケ　ボーンチャイナ　干支　にわとり　つがい　台付き
ブランド名 ノリタケ
特別価格 税込 7,140 円
在庫状況 あり

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商品詳細

年期が入っておりますが箱付きです総額7万円近くになりますコレクションに是非
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