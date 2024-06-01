ダルトン DULTON ウォール オーガナイザー A

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商品詳細
DULTONダルトンウォールオーガナイザー【値下げ交渉不可商品】キーホルダーを掛けたり、メモ紙や名刺等をマグネットではさんでみたりして使用します。色シルバー材質ステンレス鋼取り付けタイプ壁取り付け特徴モイスチャライジング付属コンポーネントなしサイズ:W230×D70×H240mm素材:18-0ステンレススチール・ニトリルゴム・磁石ハンガー×5、マグネット×5付壁面設置用木ネジ付
http://narcologia.ru/goods/organization970062.html
http://narcologia.ru/goods/waveform186517.html
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