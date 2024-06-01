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ダルトン DULTON ウォール オーガナイザー A
商品番号 N64064714858
商品名

ダルトン DULTON ウォール オーガナイザー A
ブランド名 ダルトン
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

DULTONダルトンウォールオーガナイザー【値下げ交渉不可商品】キーホルダーを掛けたり、メモ紙や名刺等をマグネットではさんでみたりして使用します。色シルバー材質ステンレス鋼取り付けタイプ壁取り付け特徴モイスチャライジング付属コンポーネントなしサイズ:W230×D70×H240mm素材:18-0ステンレススチール・ニトリルゴム・磁石ハンガー×5、マグネット×5付壁面設置用木ネジ付
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