【最終お値下げ】⭐大小2点セット⭐ クラシカル ハンギングバスケット 黒

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⭐大小2点セット⭐クラシカルハンギングバスケット黒アイアンスチール製アンティーク調サイズは写真2枚目に記載もともとブラウン系のダメージ加工した色でしたが、白い壁に合う様に黒くペイントしました。キレイに見えますが、素人がペイントしたので、若干ダマになっている箇所があります。(写真9枚目参照)即購入大歓迎です。(*^。^*)100サイズでの発送となりますので、しばらくお値下げは控えさせて頂きます。スミマセン。m(__)mフォロー割でお気持ちお値下げ可能です。コメントお待ちしております。(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊シャビーシックアンティーク調雑貨アイアン雑貨壁掛けバスケットハンギングバスケットウォールバスケットグリーンバスケットフラワーポットガーデン雑貨ガーデニングワイヤーアート壁飾り