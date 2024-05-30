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商品詳細
ソファ本体：白カバー··：なしサイズ：横幅165cm奥行き80cm高さ60cm座面の高さ33cm本体は白でカバーはありません。ふだんは無印のブランケットをかけて使っています(2〜3枚目),シミと汚れがありますので、写真でご確認ください(4〜6枚目)。ペットなし、タバコも吸いません。テイスト...シンプル・ベーシック,ナチュラル主な張り地...布・ファブリック
http://narcologia.ru/goods/approximate308220.html
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