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ソファ本体
商品番号 R68049316459
商品名

ソファ本体
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 9,225 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ソファ本体：白カバー··：なしサイズ：横幅165cm奥行き80cm高さ60cm座面の高さ33cm本体は白でカバーはありません。ふだんは無印のブランケットをかけて使っています(2〜3枚目),シミと汚れがありますので、写真でご確認ください(4〜6枚目)。ペットなし、タバコも吸いません。テイスト...シンプル・ベーシック,ナチュラル主な張り地...布・ファブリック
http://narcologia.ru/goods/approximate308220.html
http://narcologia.ru/goods/diamond933558.html
http://narcologia.ru/goods/financier662160.html
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