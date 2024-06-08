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- 【即決対応】アンティークナチュラル回転椅子
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商品詳細
2台ありますので希望でしたらお気軽にお声掛けください。複数の場合割引あり❤︎ꕀꕀꕀꕀ❤︎座面横41cm×奥行42cm×高さ40cm背もたれ部分37cm子供用のアンティークチェアです。インテリアにぴったり！回転し安定に座ることももちろん可能です。ナチュラル色でおしゃれ！○特に酷い傷はありませんが中古商品のため多少の見えない隙間汚れご理解よろしくお願いします❤︎⃛裏側表の黒い汚れのように見えますが模様柄になります。大人の方座ることは可能です。アンティーク調なので傷風柄などがついている色合いとなっております。❤︎ꕀꕀ❤︎❤︎ꕀꕀ❤︎❤︎ꕀꕀ❤︎❤︎ꕀꕀ❤︎❤︎ꕀꕀ❤︎発送時⇒背もたれ部分外します。ボルト4点で締まっておりますので六角ご用意よろしくお願いします。#椅子#アンティーク#ナチュラルテイスト···洋風主な素材···木
http://narcologia.ru/goods/Persia639188.html
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http://narcologia.ru/goods/diamond102058.html
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