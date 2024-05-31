【ナチュラル】二段ベッド 子供大人用 ベッド 耐震 頑丈ベッドロー木製

【商品仕様】サイズ外寸：101.7幅×195長さ×140高さcm重量：56kg耐荷重：毎段約100kg（静止状態素材：本体：天然木パイン材+合板（ラッカー塗装）支柱：天然木パイン材カラー:ホワイト/ナチュラル/ブラウン生産国:ベトナム組立品/完成品:組立品Description【おススメポイント】1.【天然木素材ベッド】強パイン材の木目や色合いが美しく、自然な温かみがあるのが特徴です。二段ベッドとしてだけでなく、インテリアとしてもお部屋を素敵に演出します。と存在感のフレーム、天然木の香りが感じます。【アレンジ可能の上下分割構造】2.多段ベッドからシングルベッドに変更することができます。3..【優れた通気性】通気性に優れたすのこを使用しているので、汗や湿気を逃す。【ベッド下は収納スペースにも】使用する際は、ベッド下を収納スペースとして有効活用できる。5.【サイドガード付き】就寝時の落下を防ぐ寝返りガードの高さは26cm。朝までぐっすり安心。布団のずり落ちも防いでくれるので、快適にお使いいただけます。【子供でも安心して使える安全設計】6.梯子の足をかける部分と、フレームの面をフラットに合わせることで、お子さんが上り下りの際につまずきにくいようなデザインをしています。7.【気になる角は面取りされた】子供いるお部屋にも安心して頂けます。8.【キズ防止フェルト付き】脚にキズ防止フェルト付き



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