トリオ　カップ＆ソーサー　お皿

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商品詳細
カップ 持ち手含め約9.5㌢ 高さ約6.5㌢ソーサー 直径約14㌢ 高さ約2.5㌢お皿 直径約18㌢素人採寸につき多少の誤差有ります。百貨店内のイギリス雑貨輸入店にて購入しました。食器棚にて保管していました。未使用です。汚れやキズは購入時から有りました。カワイイ花柄で、形もカワイイです。お好きな方、古い物に興味のある方、よろしくお願い致します。梱包はリサイクル品を使用します。
http://narcologia.ru/goods/cowpox937639.html
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