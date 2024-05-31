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トリオ　カップ＆ソーサー　お皿
商品番号 N23533469155
商品名

トリオ　カップ＆ソーサー　お皿
ブランド名 Nsmall
特別価格 税込 1,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カップ　持ち手含め約9.5㌢　高さ約6.5㌢ソーサー　直径約14㌢　高さ約2.5㌢お皿　　　直径約18㌢素人採寸につき多少の誤差有ります。百貨店内のイギリス雑貨輸入店にて購入しました。食器棚にて保管していました。未使用です。汚れやキズは購入時から有りました。カワイイ花柄で、形もカワイイです。お好きな方、古い物に興味のある方、よろしくお願い致します。梱包はリサイクル品を使用します。
http://narcologia.ru/goods/cowpox937639.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring192296.html
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