愛】スワロフスキーHOOT, THE OWLシリーズ『I'm in Love』-



愛】スワロフスキーHOOT, THE OWLシリーズ『I'm in Love』-



愛】スワロフスキーHOOT, THE OWLシリーズ『I'm in Love』-



幸運】スワロフスキーHOOT, THE OWL 『I´m so Lucky』-



幸運】スワロフスキーHOOT, THE OWL 『I´m so Lucky』-



Hiroshi Yoshii - SWAROVSKI 'Hoot The Owl' and Others



幸運】スワロフスキーHOOT, THE OWL 『I´m so Lucky』-



スワロフスキーより吉井宏氏デザイン、十二支のクリスタル・オブジェと ...



Amazon.co.jp : スワロフスキー SWAROVSKI クリスタル フィギュア 2017 ...



愛】スワロフスキーHOOT, THE OWLシリーズ『I'm in Love』 - 置物



スワロフスキーより吉井宏氏デザイン、十二支のクリスタル・オブジェと ...



愛】スワロフスキーHOOT, THE OWLシリーズ『I'm in Love』-



- スワロフスキー置物・アクセサリー専門店 ★プラネタリウム★ - スワロフスキー置物・アクセサリー専門店 ★プラネタリウム★



Hiroshi Yoshii - SWAROVSKI 'Hoot The Owl' and Others



Hiroshi Yoshii - SWAROVSKI 'Hoot The Owl' and Others

スワロフスキー×日本を代表するイラストレーター・吉井宏氏のコラボ。2017年春夏コレクション“HOOT,THEOWL”シリーズ。祝福、愛、幸運といったメッセージを伝えてくれるフクロウをクリスタルで表現したオブジェです。くりっとしたお目目の愛らしい姿に魅せられコレクションしていましたが手放すことにしました。お探しの方いかがでしょうか?同時に『I'msoLucky』も出品しています。2体まとめてご購入いただける場合はお値引きいたしますのでご希望の価格をコメントにてお知らせください。(*ガラスプレートはお付けで今日ません)ガラスケースに入れて飾っていましたので大きな傷や汚れは見当たりませんが、個人の保管品になりますのでご理解のうえご検討いただければと思います。完璧を求める方はご遠慮くださいませ。*サイズ:約3.8x3.8x2.5cm素人採寸のため、多少の誤差はご了承願います。フクロウは、福来郎=福が来る福籠=福が籠(ろう:かごのこと)にたくさん詰まった様子福老・富来老=幸福で豊かに年を重ねると福路=幸福な人生(路)になる不苦労=苦労しないなどなど縁起の良い字があてられ日本では昔から幸運の象徴とされています。また、ヨーロッパでは富の象徴、知恵や知性の象徴としても崇められており、受験生のお守りとしても人気です^^