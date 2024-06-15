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evian限定デザインボトル (Alexander wang) 2本セット
商品番号 T89974373787
商品名

evian限定デザインボトル (Alexander wang) 2本セット
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【希少！限定！早い者勝ち！】evianデザインボトル第9弾！AlexanderWangの白黒2本セットです！evianから毎年登場するデザインボトルの中でも2015年限定で発売された非常に貴重なAlexanderWangのセット品になります。もちろん新品未使用品です。シンプルなデザインながら、AlexanderWangの斬新なデザインがevianのボトルと見事に合う！お洒落なオブジェとしての役割を果たしてくれること間違い無しです。750mlボトル(箱無し)※素人保管のため、神経質な方はご遠慮ください。エビアンevianデザインボトルAlexanderWangアレキサンダーワンアートartオブジェobjet
http://narcologia.ru/goods/recuperation820321.html
http://narcologia.ru/goods/calling945850.html
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