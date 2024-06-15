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- evian限定デザインボトル (Alexander wang) 2本セット
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商品詳細
【希少！限定！早い者勝ち！】evianデザインボトル第9弾！AlexanderWangの白黒2本セットです！evianから毎年登場するデザインボトルの中でも2015年限定で発売された非常に貴重なAlexanderWangのセット品になります。もちろん新品未使用品です。シンプルなデザインながら、AlexanderWangの斬新なデザインがevianのボトルと見事に合う！お洒落なオブジェとしての役割を果たしてくれること間違い無しです。750mlボトル(箱無し)※素人保管のため、神経質な方はご遠慮ください。エビアンevianデザインボトルAlexanderWangアレキサンダーワンアートartオブジェobjet
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