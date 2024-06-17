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ドーベルマン オブジェ 置物【DonneyquestDesign】
商品番号 I74990841755
商品名

ドーベルマン オブジェ 置物【DonneyquestDesign】
ブランド名 Iankle
特別価格 税込 3,325 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとう御座います。ドーベルマンオブジェ置き物　DonneyquestDesign【サイズ】幅約27cm奥行き約13cm高さ約27cm※サイズは台座含む素材/石膏の様な硬い重い素材です。【状態】目立つギスや破損御座いません。ただし中古品につき小さな擦り傷等御座いますので、ご理解頂ける方のご検討宜しくお願い致します。【送料込み】らくらくメルカリ便にて♯検索用ワードドッグリビングインテリア玄関インテリアおしゃれ雑貨おしゃれ置物アンティークアンティックビンテージ愛犬ブリーダーハウンド
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