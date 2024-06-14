常滑焼／黒招き猫・左手★貯金箱

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商品詳細
【左手招き猫の意味】左手を上げている招き猫はメス猫といわれており、商売繁盛や良縁など、人に関する福を呼び込んでくれるとされています。中古品★開運♫●サイズ／横約14.5cm×高さ23cm×奥行き約12cm●陶器製●本体は擦れや傷があります（写真参照）●表面は光沢がなく、背面は光沢があります。送料／750円込＊アンティーク品にご理解ある方の購入をお願いします
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