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鈴木楽器製作所 SUZUKI HB-25 トーンチャイム G4～G6
商品番号 H81688152604
商品名

鈴木楽器製作所 SUZUKI HB-25 トーンチャイム G4～G6
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 26,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SUZUKIHB-25トーンチャイムG4～G6※単音1本(ヘ音記号第4線のF)※トーンチャイム小曲集(導入編)※説明書※ハードケース入り（ケースの鍵2本揃っています）上記の物をセットでお送りします。26音セット数回使用しました。きれいな状態だとは思いますが、素人保管のためご理解ください。⚠️梱包の仕方によっては二口に分けての発送になる場合があります。種類···その他種類···ミュージックベル・ハンドベル
http://narcologia.ru/goods/cryptographic287137.html
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トーンチャイム HB-25 | 鈴木楽器製作所

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