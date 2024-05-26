鈴木楽器製作所 SUZUKI HB-25 トーンチャイム G4～G6

SUZUKIHB-25トーンチャイムG4～G6※単音1本(ヘ音記号第4線のF)※トーンチャイム小曲集(導入編)※説明書※ハードケース入り（ケースの鍵2本揃っています）上記の物をセットでお送りします。26音セット数回使用しました。きれいな状態だとは思いますが、素人保管のためご理解ください。⚠️梱包の仕方によっては二口に分けての発送になる場合があります。種類···その他種類···ミュージックベル・ハンドベル



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