数あるオークションの中から、ご覧頂有り難うございます。迅速・丁寧な対応を心がけております。どうぞ宜しくお願い致します。(^-^*)※送料は沖縄・離島・北海道は着払い運賃でお願いします。■■商品説明■■ブロンズの透かし模様欄間 横幅 165㎝・縦 33㎝・重さ 約8キロ鷹と松の模様◆状態目立ったキズもなくしっかりしていて綺麗なお品です。重さもあり重量感あります。ブロンズなので錆びません！



◇ブロンズ欄間 鷹と松の透かし掘り◇横幅 165㎝・縦 33㎝・約8キロ - 置物



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鶴と亀の金属製 縦３０cm横４０cm縁起がいいので購入 - 置物



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