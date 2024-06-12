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◆ブロンズ欄間　鷹と松の透かし掘り◆横幅　165㎝・縦　33㎝・約8キロ
商品番号 B33301942415
商品名

◆ブロンズ欄間　鷹と松の透かし掘り◆横幅　165㎝・縦　33㎝・約8キロ
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 8,820 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数あるオークションの中から、ご覧頂有り難うございます。迅速・丁寧な対応を心がけております。どうぞ宜しくお願い致します。(^-^*)※送料は沖縄・離島・北海道は着払い運賃でお願いします。■■商品説明■■ブロンズの透かし模様欄間　横幅　165㎝・縦　33㎝・重さ　約8キロ鷹と松の模様◆状態目立ったキズもなくしっかりしていて綺麗なお品です。重さもあり重量感あります。ブロンズなので錆びません！
http://narcologia.ru/goods/Persia622188.html
http://narcologia.ru/goods/rouge203610.html
http://narcologia.ru/goods/conception991857.html

◆ブロンズ欄間　鷹と松の透かし掘り◆横幅　165㎝・縦　33㎝・約8キロ
◇ブロンズ欄間 鷹と松の透かし掘り◇横幅 165㎝・縦 33㎝・約8キロ - 置物

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◆ブロンズ欄間　鷹と松の透かし掘り◆横幅　165㎝・縦　33㎝・約8キロ
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