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NARUMI ペアティーカップ
商品番号 C11583834767
商品名

NARUMI ペアティーカップ
ブランド名 ナルミ
特別価格 税込 1,610 円
在庫状況 あり

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商品詳細

実家で母が大切に保管していたNARUMIのペアティーカップです。皿　直径約14.5カップ口径約8.5昭和の終わりから平成の初めくらいのお品物だと思います。大切に使ってくださる方に巡り会えればと思います。割れないようにして、箱にプチプチを巻いて段ボールに入れゆうパックで送ります。2023.5出品10/1値下げ#NARUMI#ティーカップ
http://narcologia.ru/goods/conception491157.html
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http://narcologia.ru/goods/reinforcement800199.html
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