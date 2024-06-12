NARUMI ペアティーカップ

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商品詳細
実家で母が大切に保管していたNARUMIのペアティーカップです。皿 直径約14.5カップ口径約8.5昭和の終わりから平成の初めくらいのお品物だと思います。大切に使ってくださる方に巡り会えればと思います。割れないようにして、箱にプチプチを巻いて段ボールに入れゆうパックで送ります。2023.5出品10/1値下げ#NARUMI#ティーカップ
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