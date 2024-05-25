金運のお守り◇ゴールドキャッツアイ タイガーアイ☆三本脚銭蛙 ...

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※値下げ不可。即ブロックします。※複数商品をご購入の場合のみ、同梱による送料の差額分の割引あり。※複数商品をご購入の場合は購入前にお知らせ下さい。購入後は対応できません。趣味で集めていたものの整理のため出品します。◆ゴールドキャッツアイ タイガーアイ☆三本脚銭蛙・天然石ショップで数年前に購入したものです※素人採寸、測る部分、計量器による多少の誤差はございますことご了承下さい。※天然のものとなりますので、キズや欠けなどあります。完璧なものをお求めの方はご遠慮下さい※モニター環境や室内室外により色味が違ってみえます。#天然石#パワーストーン#原石#本物#金運#財運