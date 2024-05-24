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KAWAI TOY PIANO トイピアノ
商品番号 Q15614783063
商品名

KAWAI TOY PIANO トイピアノ
ブランド名 カワイガッキ
特別価格 税込 1,645 円
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商品詳細

使用感ありますが、まだまだ可愛い音がでます。お子様の音楽入門としても入りやすいと思います。
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