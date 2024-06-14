ボーコンセプト♡置物 オブジェ 木製②

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商品詳細
この他にも多数出品中です✨2年位前に、新宿のボーコンセプト路面店で購入しました置物です。3万円位だったかと思います。とても雰囲気のある置物で、サイドボードや棚に飾ると素敵だと思います♡別宅のサイドボードに置いていた物なので、接触などなくとても綺麗な状態です。素材 木材
http://narcologia.ru/goods/peroration418015.html
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