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ボーコンセプト♡置物 オブジェ 木製②
商品番号 P90197577684
商品名

ボーコンセプト♡置物 オブジェ 木製②
ブランド名 ボーコンセプト
特別価格 税込 6,370 円
在庫状況 あり

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商品詳細

この他にも多数出品中です✨2年位前に、新宿のボーコンセプト路面店で購入しました置物です。3万円位だったかと思います。とても雰囲気のある置物で、サイドボードや棚に飾ると素敵だと思います♡別宅のサイドボードに置いていた物なので、接触などなくとても綺麗な状態です。素材　木材
http://narcologia.ru/goods/peroration418015.html
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