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アメリカ80年代ビンテージ　レア名門レフトン社の可愛らしいロバの陶器オブジェ
商品番号 C85707041779
商品名

アメリカ80年代ビンテージ　レア名門レフトン社の可愛らしいロバの陶器オブジェ
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

名門レフトン社の60-70年代のオブジェです。中々手に入らないレアなものです。底面には同社のマーク、1984、手染めと刻印されています。足を曲げて休憩中でしょうか、ほのかに笑っており、とても可愛らしいです。陶器ならではの質感が美しく、全て手描きで染付されたキョトンとした瞳や体型、肉質、美しい毛並みなどリアルに再現されています。インテリアが映えますし、ロバに癒されます。◯レフトン陶器コレクターだったユダヤ人GeorgeZoltanLeftonが1941年にシカゴで設立した陶磁器の会社。戦後、日本の陶磁器の技術、高品質に魅せられ、日本製の陶器も輸入◯状態新品状態で購入後、コレクションとして保管していていたものです◯サイズcm高さ9,全長10.5,奥行4.5他にも出品中#Kevinの部屋骨董　アンティーク　ビンテージ　古美術　昭和レトロ　古道具　茶器　文鎮置物書道具ペイパーウエイトフィギュリン　人形　ブロンズ像　北欧雑貨　アジア雑貨　動物人形　伝統工芸　カフェオレボウル　市松人形　フィギュリンvintageantiqueFigurinePorcelainCeramicロイヤルダルトン　ロイヤルウースター　香蘭社　マイセンロイヤルクラウンダービーロイヤルコペンハーゲン　ローゼンタール　ビレロイ＆ボッホリアドロ　有田焼九谷焼　蕎麦猪口　やちむん　益子焼古美術　伊万里　古伊万里　小鹿田焼　アマブロウェッジウッド　香蘭社　シノワズリ　古伊万里　焼物　陶器　花瓶　小物入れ　織部焼　益子焼　信楽焼　美濃焼　ノリタケ　イッタラヤマギワアラビアマリメッコティファニーアレッシー現代アートモダンアート北欧ミッドセンチュリーファイヤーキング　イームズ　アンカーホッキング　インテリア　ピエットロンハーマンリサラーソン　無印美術館イームズアクタスヤコブヤンセンイケア　フランフラン　バルズ　コンランショップ　ジャーナルスタンダード　セレブ　バーニーズニューヨークユナイテッドアローズエディフィストゥモローランド　トモローランドビームス　シップス　MOMAWMFスターバックスディーン\u0026デルーカ
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