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- アメリカ80年代ビンテージ レア名門レフトン社の可愛らしいロバの陶器オブジェ
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商品詳細
名門レフトン社の60-70年代のオブジェです。中々手に入らないレアなものです。底面には同社のマーク、1984、手染めと刻印されています。足を曲げて休憩中でしょうか、ほのかに笑っており、とても可愛らしいです。陶器ならではの質感が美しく、全て手描きで染付されたキョトンとした瞳や体型、肉質、美しい毛並みなどリアルに再現されています。インテリアが映えますし、ロバに癒されます。◯レフトン陶器コレクターだったユダヤ人GeorgeZoltanLeftonが1941年にシカゴで設立した陶磁器の会社。戦後、日本の陶磁器の技術、高品質に魅せられ、日本製の陶器も輸入◯状態新品状態で購入後、コレクションとして保管していていたものです◯サイズcm高さ9,全長10.5,奥行4.5他にも出品中#Kevinの部屋骨董 アンティーク ビンテージ 古美術 昭和レトロ 古道具 茶器 文鎮置物書道具ペイパーウエイトフィギュリン 人形 ブロンズ像 北欧雑貨 アジア雑貨 動物人形 伝統工芸 カフェオレボウル 市松人形 フィギュリンvintageantiqueFigurinePorcelainCeramicロイヤルダルトン ロイヤルウースター 香蘭社 マイセンロイヤルクラウンダービーロイヤルコペンハーゲン ローゼンタール ビレロイ＆ボッホリアドロ 有田焼九谷焼 蕎麦猪口 やちむん 益子焼古美術 伊万里 古伊万里 小鹿田焼 アマブロウェッジウッド 香蘭社 シノワズリ 古伊万里 焼物 陶器 花瓶 小物入れ 織部焼 益子焼 信楽焼 美濃焼 ノリタケ イッタラヤマギワアラビアマリメッコティファニーアレッシー現代アートモダンアート北欧ミッドセンチュリーファイヤーキング イームズ アンカーホッキング インテリア ピエットロンハーマンリサラーソン 無印美術館イームズアクタスヤコブヤンセンイケア フランフラン バルズ コンランショップ ジャーナルスタンダード セレブ バーニーズニューヨークユナイテッドアローズエディフィストゥモローランド トモローランドビームス シップス MOMAWMFスターバックスディーン\u0026デルーカ
http://narcologia.ru/goods/displease804431.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly285884.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle844525.html
アメリカ80年代ビンテージ レア名門レフトン社の可愛らしいロバの陶器オブジェ
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