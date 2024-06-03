最終値下げ　ポンピドゥ　フレンチブルドッグ　置物　貯金箱　ひまわり

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4年前くらいにプレゼントでもらって、一度も使わないままずっと飾ってました。状態は比較的綺麗だと思いますが自宅保管していたので神経質な方はご遠慮ください。現在は販売されていない希少なデザインみたいです。ポンピドゥセラミック陶器貯金箱総柄ひまわり柄フレンチブルドッグ置物