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最終値下げ　ポンピドゥ　フレンチブルドッグ　置物　貯金箱　ひまわり
商品番号 T86327215201
商品名

最終値下げ　ポンピドゥ　フレンチブルドッグ　置物　貯金箱　ひまわり
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

4年前くらいにプレゼントでもらって、一度も使わないままずっと飾ってました。状態は比較的綺麗だと思いますが自宅保管していたので神経質な方はご遠慮ください。現在は販売されていない希少なデザインみたいです。ポンピドゥセラミック陶器貯金箱総柄ひまわり柄フレンチブルドッグ置物
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