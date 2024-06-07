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煎茶棚　綾瀬棚　竹製棚　アンティーク　竹工芸　正方棚　ミニ棚
商品番号 K56316255977
商品名

煎茶棚　綾瀬棚　竹製棚　アンティーク　竹工芸　正方棚　ミニ棚
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 18,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テイスト···和風主な素材···竹古い棚ですので細かい点を気になさる方はご遠慮下さい。サイズ高さ30cmほど23x23cmほどです。#月星煎茶道具#月星茶道具#月星インテリア#月星昭和レトロ#月星ヴィンテージ#煎茶道具#綾瀬棚#竹製棚#花台返品等お受け致しかねますのでお写真ご確認の上、コメントプロフィール必読にて宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/perpetual188146.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture395041.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric675045.html
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