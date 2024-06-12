スノーキャップアメジスト カルサイトと水晶共生 天然石　原石　レア

ご覧いただきありがとうございます^^スノーキャップアメジストカルサイトと水晶共生リオグランデルスール州79.5×68×31.5㎜ 227g珍しいスノーキャップアメジストの原石です。アメジストポイントの上に水晶が覆いかぶさっているタイプの物がスノーキャップアメジストと呼ばれています。#原石一覧はこちら（フリマ・エリコ☆）⚠️天然の物ですのでキズ、ひびがある場合がございます。できるだけ現物に近い色で撮影していますが、光源、カメラ、モニター画面により実物と色が若干異なる場合があります。自宅保管になりますので、神経質な方、完璧を求められる方は購入ご遠慮下さい。素材···クリスタル



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