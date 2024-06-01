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- 【未使用】スペイン製 ZARA HOME ブランケット
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商品詳細
マドリード購入ザラホームの厚地のブランケットです。硬めの生地でやや起毛しています。柔らかくふわふわしたブランケットではありません。タグなどは切ってあります。サイズ96×68cmシワなどお気になさらない方、お手入れ可能な方のみご購入をお願いいたします。その他、特に大きな傷、汚れなどはございませんが素人保管のため、細かな部分を気にされる方はご遠慮ください。写真をご確認ください。ご不明な点はメッセージお待ちしております！プロフィールをご覧ください。マットベビーブランケットアウトドアレジャーテイスト···北欧、アンティーク、ナチュラル主な素材···布・ファブリック
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