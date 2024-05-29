水晶玉 10センチ　台座付き

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商品詳細
母が自宅の応接間のキャビネットに入れて飾っておりました。水晶に詳しく無いので詳細は分かりませんが、とても綺麗だと思います。水晶玉の重さ 946グラムだいざの重さ 291グラム鑑定書はございません。即購入ok返品は受け付けておりません。
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